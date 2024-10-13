«Вытолкал ребёнка из автобуса»: Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии
Репатриантка Ольга Пеева заявила о радикальной русофобии в Финляндии
После начала специальной военной операции отношение к россиянам в Финляндии резко ухудшилось. Об этом рассказала репатриантка Ольга Пеева. По её словам, проживающие на территории страны украинцы не стесняются подходить и высказывать своё «фи» даже детям.
«С моей дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошёл мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке и приказал закрыть рот. Ребёнку!» — сказала она в беседе с РИА «Новости».
Она также поведала, что в другой раз переехавший в Финляндию житель Незалежной вытолкнул девочку из автобуса. Ребёнок упал на землю и разбил телефон, а нападавший просто скрылся, впрочем — как и от службы в своей стране.
Пеева приехала в Финляндию в 2014 году. По её словам, после начала СВО отношение к россиянам там резко ухудшилось. Весной 2024 года она подала заявку на участие в Государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей, а уже летом вернулась на родину вместе с семьёй — мужем и дочерью.
А ранее Life.ru рассказывал, что на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 игроки украинской команды Natus Vincere не стали пожимать руку своим оппонентам из Virtus.pro (Россия). Глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит заявил, что это ярчайший пример русофобии. Он добавил, что в России всегда рады видеть спортсменов из всех стран несмотря на их национальность.
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