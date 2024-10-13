«Вытолкал ребёнка из автобуса»: Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии

После начала специальной военной операции отношение к россиянам в Финляндии резко ухудшилось. Об этом рассказала репатриантка Ольга Пеева. По её словам, проживающие на территории страны украинцы не стесняются подходить и высказывать своё «фи» даже детям.

«С моей дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошёл мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке и приказал закрыть рот. Ребёнку!» — сказала она в беседе с РИА «Новости».

Она также поведала, что в другой раз переехавший в Финляндию житель Незалежной вытолкнул девочку из автобуса. Ребёнок упал на землю и разбил телефон, а нападавший просто скрылся, впрочем — как и от службы в своей стране.

Пеева приехала в Финляндию в 2014 году. По её словам, после начала СВО отношение к россиянам там резко ухудшилось. Весной 2024 года она подала заявку на участие в Государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей, а уже летом вернулась на родину вместе с семьёй — мужем и дочерью.