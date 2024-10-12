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12 октября, 14:40

Глава федерации Смит назвал русофобией отказ игроков NaVi жать руки россиянам

Дмитрий Смит. Обложка © ФКС России

Дмитрий Смит. Обложка © ФКС России

Отказ украинских киберспортсменов пожимать руки россиянам является ярким проявлением русофобии. С таким заявлением выступил глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не обошлось без проявлений русофобии, следы которой мы всё чаще замечаем на западе. Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики», — сказал Смит.

Глава федерации добавил, что в России всегда рады видеть спортсменов из всех стран несмотря на их национальность.

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Напомним, 12 октября на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 сражались команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки не стали пожимать руку своим оппонентам из Virtus.pro.

Николай Рюмин
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