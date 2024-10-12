Глава федерации Смит назвал русофобией отказ игроков NaVi жать руки россиянам
Дмитрий Смит. Обложка © ФКС России
Отказ украинских киберспортсменов пожимать руки россиянам является ярким проявлением русофобии. С таким заявлением выступил глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Не обошлось без проявлений русофобии, следы которой мы всё чаще замечаем на западе. Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики», — сказал Смит.
Глава федерации добавил, что в России всегда рады видеть спортсменов из всех стран несмотря на их национальность.
Напомним, 12 октября на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 сражались команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки не стали пожимать руку своим оппонентам из Virtus.pro.