Глава федерации Смит назвал русофобией отказ игроков NaVi жать руки россиянам

Отказ украинских киберспортсменов пожимать руки россиянам является ярким проявлением русофобии. С таким заявлением выступил глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не обошлось без проявлений русофобии, следы которой мы всё чаще замечаем на западе. Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики», — сказал Смит.

Глава федерации добавил, что в России всегда рады видеть спортсменов из всех стран несмотря на их национальность.