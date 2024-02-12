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11 февраля, 22:43

Российские киберспортсмены перестреляли европейцев в Counter-Strike и сорвали куш

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира IEM по Counter-Strike 2

Победители IEM Katowice 2024. Обложка © X / Team Spirit

Победители IEM Katowice 2024. Обложка © X / Team Spirit

Ежегодный киберспортивный турнир IEM Katowice 2024 по игре Counter-Strike 2 завершился победой российской команды Team Spirit. Финал состязания прошёл 11 февраля, соперником отечественных геймеров стал европейский коллектив Faze Clan.

Спортсмены померились силами на трёх картах: Nuke, Mirage и Overpass. Все три игры завершились в пользу Team Spirit. Участие в виртуальных боях приняли россияне Дмитрий Соколов, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, Борис Воробьёв, а также украинец Мирослав Плахотя.

Призовой фонд турнира в Катовице составил миллион долларов. 400 тысяч из них вручены победителям. Занявшая второе место команда Faze Clan получила 180 тысяч.

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Ранее в Абу-Даби прошёл финал турнира Женской теннисной ассоциации. Победу в состязании одержала россиянка Елена Рыбакина, представлявшая Казахстан.

Илья Пушкарев
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