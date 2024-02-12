Российские киберспортсмены перестреляли европейцев в Counter-Strike и сорвали куш

Спортсмены померились силами на трёх картах: Nuke, Mirage и Overpass. Все три игры завершились в пользу Team Spirit. Участие в виртуальных боях приняли россияне Дмитрий Соколов, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, Борис Воробьёв, а также украинец Мирослав Плахотя.