Российские киберспортсмены перестреляли европейцев в Counter-Strike и сорвали куш
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира IEM по Counter-Strike 2
Победители IEM Katowice 2024. Обложка © X / Team Spirit
Ежегодный киберспортивный турнир IEM Katowice 2024 по игре Counter-Strike 2 завершился победой российской команды Team Spirit. Финал состязания прошёл 11 февраля, соперником отечественных геймеров стал европейский коллектив Faze Clan.
Спортсмены померились силами на трёх картах: Nuke, Mirage и Overpass. Все три игры завершились в пользу Team Spirit. Участие в виртуальных боях приняли россияне Дмитрий Соколов, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, Борис Воробьёв, а также украинец Мирослав Плахотя.
Призовой фонд турнира в Катовице составил миллион долларов. 400 тысяч из них вручены победителям. Занявшая второе место команда Faze Clan получила 180 тысяч.
Ранее в Абу-Даби прошёл финал турнира Женской теннисной ассоциации. Победу в состязании одержала россиянка Елена Рыбакина, представлявшая Казахстан.