"Оскар фигурного катания" достался 19-летнему американцу с русскими корнями
Американца Малинина признали лучшим фигуристом сезона 2023/2024 по версии ISU
Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Mark Zaleski
Американец российского происхождения Илья Малинин был признан лучшим фигуристом сезона-2023/2024. Об этом сообщили на странице Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети Х.
19-летний фигурист удостоился приза "Самому ценному фигуристу сезона" на премии ISU Skating Awards – 2024, которая преподносится зрителям как "Оскар фигурного катания". В этом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при и одного из его этапов (Skate America), а также выиграл чемпионат США.
Илья Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены родом из России, но в 1990-х они начали представлять сборную Узбекистана, а с 1998 года перебрались в Америку.
Ранее Life.ru рассказывал об Илье Малинине и его восхождении на олимп славы в фигурном катании. В марте 2023-го он стал первым фигуристом, исполнившим четверной аксель на мировом первенстве.