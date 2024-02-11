"Оскар фигурного катания" достался 19-летнему американцу с русскими корнями

Американец российского происхождения Илья Малинин был признан лучшим фигуристом сезона-2023/2024. Об этом сообщили на странице Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети Х.

19-летний фигурист удостоился приза "Самому ценному фигуристу сезона" на премии ISU Skating Awards – 2024, которая преподносится зрителям как "Оскар фигурного катания". В этом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при и одного из его этапов (Skate America), а также выиграл чемпионат США.