Илья Малинин стал первым фигуристом, исполнившим все четверные прыжки

Американец Илья Малинин стал победителем финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Он также стал первым фигуристом, исполнившим все четверные прыжки. По итогам двух программ 19-летний спортсмен набрал 314,66 балла. В короткой программе он исполнил четверной аксель, а во время произвольной спортсмен выполнил четверной тулуп.

Выступление Ильи Малинина, который стал первым фигуристом, исполнившим все четверные прыжки. Видео © YouTube / Skating ISU

Илье Малинину 19 лет, среди его спортивных достижений — победа на чемпионате мира среди юниоров 2022 года и бронза мирового первенства 2023 года. А в марте он стал первым фигуристом, исполнившим четверной аксель на чемпионате мира — самый сложный и "дорогой" прыжок.