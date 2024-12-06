Поверенный в делах Латвии вызван в МИД из-за уничтожения культурного наследия РФ

Поверенного в делах Латвии Даце Рутку в России вызвали в МИД РФ. Ей выразили протест в связи с продолжающимися акциями уничтожения российского культурного наследия. Об этом заявили в пресс-службе дипломатического ведомства.

«5 декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка. Ей был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве», — сказано в публикации.