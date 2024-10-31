Конфискованный «Дом Москвы» в Риге будет в третий раз выставлен на аукцион

В Латвии власти намерены в третий раз попытаться продать с аукциона конфискованный у РФ «Дом Москвы». Сейчас цену уменьшили на 10%, так как предыдущие попытки продажи результата не принесли, сообщил портал LSM. При этом вырученные деньги будут отправлены на помощь Украине.

«Аукцион завершился сегодня, 31 октября, безрезультатно, так как на него не подал заявку ни один участник», — отмечается в тексте.