Конфискованный «Дом Москвы» в Риге будет в третий раз выставлен на аукцион
LSM: Латвия хочет продать конфискованный «Дом Москвы», снизив цену ещё на 10%
В Латвии власти намерены в третий раз попытаться продать с аукциона конфискованный у РФ «Дом Москвы». Сейчас цену уменьшили на 10%, так как предыдущие попытки продажи результата не принесли, сообщил портал LSM. При этом вырученные деньги будут отправлены на помощь Украине.
«Аукцион завершился сегодня, 31 октября, безрезультатно, так как на него не подал заявку ни один участник», — отмечается в тексте.
Сейчас организаторы торгов собираются распространить предложение о снижении цены. С учётом того, что это не первое уменьшение стоимости, то в общей сложности первоначальная цена станет меньше аж на 30%. Окончательно решение по данному вопросу будет принято 5 ноября. Изначально «Дом Москвы» выставлялся на продажу за 3,57 миллиона евро.
Напомним, о планах властей республики по конфискации дома стало известно ещё в декабре прошлого года. А в январе 2024-го инициатива была реализована латвийскими властями. В посольстве России назвали решение актом произвола и грабежа. А официальный спикер МИД РФ Мария Захарова пообещала Латвии болезненный ответ на подобный произвол. Также в дипмиссии РФ добавили, что продажа с торгов «Дома Москвы» абсолютно незаконна и все участники аукциона должны это знать, так как российская сторона будет добиваться отмены сделки.