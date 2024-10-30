Захарова: РФ заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русских
Москва направила Латвии досудебные претензии из-за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — сказала она.
Захарова отметила, что русофобия в Прибалтике вышла «качественно новый уровень», а поэтому виновников следует привлекать к ответственности, возможно даже через Международный суд ООН.
Напомним, в 2024 году Швейцария, Латвия и Канада приостановили правовое сотрудничество с Россией по политическим причинам. Россия продолжит выполнять свои международные обязательства, призывая коллег к совместным действиям без политических намеков, сообщили в Генпрокуратуре.
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