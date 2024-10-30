Захарова: РФ заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русских

Москва направила Латвии досудебные претензии из-за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — сказала она.

Захарова отметила, что русофобия в Прибалтике вышла «качественно новый уровень», а поэтому виновников следует привлекать к ответственности, возможно даже через Международный суд ООН.