В 2024 году Швейцария, Латвия и Канада приостановили правовое сотрудничество с Россией по политическим причинам, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Уточняется, что в целом эти страны 67 раз отклонили запросы Москвы о выдаче подозреваемых в совершении преступлений граждан.

«С 1 января по 20 сентября 2024 года иностранными государствами отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, из них 14 по политическим мотивам», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 19 случаях причины отказа не были указаны, либо была заявлена формулировка «по иным причинам», что может свидетельствовать о политическом контексте таких решений. В пресс-службе добавили, что Россия продолжит выполнять свои международные обязательства, призывая партнёров к совместным действиям без политических намеков.