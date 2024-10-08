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8 октября, 16:33

Три страны отказались сотрудничать с Россией из-за политических мотивов

ГП: Канада, Латвия, и Швейцария отказались от сотрудничества с РФ из-за политики

В 2024 году Швейцария, Латвия и Канада приостановили правовое сотрудничество с Россией по политическим причинам, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Уточняется, что в целом эти страны 67 раз отклонили запросы Москвы о выдаче подозреваемых в совершении преступлений граждан.

«С 1 января по 20 сентября 2024 года иностранными государствами отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, из них 14 по политическим мотивам» указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 19 случаях причины отказа не были указаны, либо была заявлена формулировка «по иным причинам», что может свидетельствовать о политическом контексте таких решений. В пресс-службе добавили, что Россия продолжит выполнять свои международные обязательства, призывая партнёров к совместным действиям без политических намеков.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Канада уже дважды отказала России в экстрадиции члена батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько. Российская сторона отмечала, что Оттаве были переданы «исчерпывающие материалы» с фактами совершенных им преступлений. Уточнялось, что российские дипломаты находятся в непрерывном контакте с канадскими органами власти с осени прошлого года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Александра Мышляева
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