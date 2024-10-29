В ДНР будут заочно судить гражданина Латвии Бекериса за службу наёмником в ВСУ
Гражданина Латвии будут судить в Донецкой Народной Республике (ДНР) за службу в «Интернациональном легионе» на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. Обвинительное заключение в отношении 29-летнего Улвиса Бекериса уже утверждено.
«Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что военный с марта по ноябрь 2022 приехал на Украину и изъявил добровольное желание отправится на фронт в составе боевой группы ВСУ. Сначала в Незалежной он прошёл обучение, получил снаряжение и отправился служить. Уточняется, что воевал он на разных направлениях и успел получить сумму, равную 500 тысячам рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что на границе Брянской области ФСБ отразила попытку вторжения ДРГ. В результате было ликвидировано четверо иностранных диверсантов. У них, помимо оружия, нашли молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском. Кроме того, при себе у них были флаги Канады, которые показала пресс-служба ФСБ.
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