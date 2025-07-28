«Впервые за всё время»: Европа в панике от «дождя» из обломков украинских дронов у её границ
Narvanews: Жители Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы ЕС
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В Эстонии выразили обеспокоенность после атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, поскольку обломки сбитых украинских дронов впервые упали вблизи границ Евросоюза. Об этом сообщает Narvanews.
«Ситуация развивается. Впервые за всё время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание.
Особенно встревожены произошедшим жители Нарвы и приграничных районов Эстонии. В городе и его окрестностях также наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета, подобные тем, что фиксировались ранее во время работы российских систем ПВО и РЭБ.
По данным транспортного департамента Эстонии и таллиннского технического университета, окрестности аэропорта имени Леннарта Мери ежедневно фиксируют 2-3 полёта беспилотников, представляющих угрозу для гражданской авиации. Кроме того, нарушения ограничений на полёты гражданских дронов приобрели массовый характер. Каждый пятый полёт превышает установленную максимальную высоту в 120 метров.
Напомним, что 27 июля в аэропорту Пулково было задержано более сотни рейсов из-за введённых ограничений. Всего на вылет не вышли 49 самолётов, а 62 рейса задерживались с прибытием. Тем временем в Ленобласти система ПВО уничтожила более 10 украинских дронов. Позже воздушная гавань была открыта для вылета и прилёта самолётов. Отправление рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.