«‎Впервые за всё время»: Европа в панике от «‎дождя» из обломков украинских дронов у её границ

В Эстонии выразили обеспокоенность после атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, поскольку обломки сбитых украинских дронов впервые упали вблизи границ Евросоюза. Об этом сообщает Narvanews.

«Ситуация развивается. Впервые за всё время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание.

Особенно встревожены произошедшим жители Нарвы и приграничных районов Эстонии. В городе и его окрестностях также наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета, подобные тем, что фиксировались ранее во время работы российских систем ПВО и РЭБ.