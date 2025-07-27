«Победа» отменила часть рейсов из-за ограничений в аэропорту Петербурга

В связи с временными ограничениями, которые были введены в аэропорту Пулково в Петербурге, авиакомпания «Победа» вносит корректировки в своё расписание полётов. Часть рейсов отменена, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В связи с введением 27 июля временного ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга «Победа» корректируют расписание полётов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — говорится в сообщении.