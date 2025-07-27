«Победа» отменила часть рейсов из-за ограничений в аэропорту Петербурга
Победа корректирует расписание полётов из-за ограничений в аэропорту Пулково
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В связи с временными ограничениями, которые были введены в аэропорту Пулково в Петербурге, авиакомпания «Победа» вносит корректировки в своё расписание полётов. Часть рейсов отменена, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«В связи с введением 27 июля временного ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга «Победа» корректируют расписание полётов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — говорится в сообщении.
Все службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать изменения в расписании, а также обеспечивать своевременное информирование и обслуживание пассажиров в период ожидания в соответствии с российскими Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Напомним, что 27 июля в аэропорту Пулково было задержано более сотни рейсов из-за введённых ограничений. Всего на вылет не вышли 49 самолётов, а 62 рейса задерживались с прибытием. Тем временем в Ленобласти система ПВО уничтожила более 10 украинских дронов. Позже воздушная гавань была открыта для вылета и прилёта самолётов. Сейчас отправление рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.