Аэропорт Пскова возобновил работу после отражения атаки 7 дронов ВСУ
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Работа аэропорта Пскова возобновлена для приёма и отправки воздушных судов после отражения атаки дронов ВСУ. Ранее введённые ограничения были необходимы для обеспечения безопасности гражданских полётов, сообщил представитель Росавиации.
«Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ограничения сняли и в аэропорту Пулково. По данным Росавиации, отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с необходимыми органами. Закрытие воздушной гавани сказалось на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда.