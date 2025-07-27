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Регион
27 июля, 08:49

Аэропорт Пскова возобновил работу после отражения атаки 7 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Работа аэропорта Пскова возобновлена для приёма и отправки воздушных судов после отражения атаки дронов ВСУ. Ранее введённые ограничения были необходимы для обеспечения безопасности гражданских полётов, сообщил представитель Росавиации.

«Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что ограничения сняли и в аэропорту Пулково. По данным Росавиации, отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с необходимыми органами. Закрытие воздушной гавани сказалось на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда.

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Наталья Афонина
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