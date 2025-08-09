С милым рай и в шалаше: Украинский полицейский сбежал с Украины со своим бойфрендом*

Бывший заместитель начальника полиции украинского города Измаил Максим Стандратюк скрылся за границей вместе со своим сожителем*. Об этом 9 августа сообщили одесские новостные ресурсы.

Бежавший Максим Стандратюк. Скриншот © Украинские соцсети

В полиции Одесской области косвенно подтвердили информацию о бегстве сотрудника, заявив, что он понесёт ответственность в соответствии с законом. По официальным данным, Стандратюк уже уволен из органов. На момент побега он занимал должность инспектора, хотя ранее временно исполнял обязанности заместителя начальника патрульной полиции.

Примечательно, что местные СМИ в последних публикациях представляли Стандратюка как действующего замначальника, опуская статус временно исполняющего обязанности. В социальных сетях появились фотоматериалы, предположительно подтверждающие факт пересечения границы полицейским и его партнёром. Ведомство воздерживается от комментариев по поводу обстоятельств побега и текущего местонахождения бывшего сотрудника.

Ранее стало известно об изобретательном жители Хмельницкой области, который попытался покинуть Незалежную через молдавскую границу. 48-летний мужчина купил в Сети дельтаплан за 500 евро и попытался улететь на нём. Дерзкий план окончился конфузом: пилот не успел даже начать разгоняться для взлёта в поле, когда его остановили сотрудники госпогранслужбы Украины.