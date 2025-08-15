Из США могут депортировать половину украинских беженцев

США могут начать депортацию десятков тысяч украинских беженцев после истечения срока их временного гуманитарного статуса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что около 120 тысяч украинцев, прибывших в страну после 16 августа 2023 года, рискуют лишиться легального статуса, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит программу U4U, которую одобрила команда предыдущего главы Штатов Джо Байдена. Ранее беженцы получили право на двухлетнее пребывание при условии спонсорства со стороны американских граждан.

Всего по программам «Uniting for Ukraine» и «временного защищённого статуса» в США въехало около 250 тысяч украинцев. Однако те, кто прибыл после указанной даты, могут оказаться нелегалами, если их статус не будет продлён. В Белом доме пока не прокомментировали возможное изменение миграционной политики.