В горах Румынии нашли трёх истощённых украинцев

В воскресенье, 10 августа, в Румынии обнаружили трёх истощённых граждан Украины, им была оказана помощь. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова главы службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга.

«Некоторое время назад пастух обнаружил трёх истощённых и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи», — заявил Бенга.

Украинцы находились в горах на протяжении нескольких суток. У них закончилось продовольствие, они были истощены и обезвожены. Румынские спасатели оказали мужчинам медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы.