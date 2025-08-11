В горах Румынии нашли трёх истощённых украинцев
Обложка © Freepik / rawpixel.com
В воскресенье, 10 августа, в Румынии обнаружили трёх истощённых граждан Украины, им была оказана помощь. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова главы службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга.
«Некоторое время назад пастух обнаружил трёх истощённых и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи», — заявил Бенга.
Украинцы находились в горах на протяжении нескольких суток. У них закончилось продовольствие, они были истощены и обезвожены. Румынские спасатели оказали мужчинам медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось о попытке 48-летнего жителя Хмельницкой области незаконно пересечь границу с Молдавией на параплане. По данным Государственной пограничной службы Украины, мужчина купил летательное средство в Интернете за 500 евро и хотел перелететь границу. Однако у него ничего не вышло. Горе-пилота пограничники остановили ещё до старта. Нарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.