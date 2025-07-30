Украинец перевоплотился в роковую брюнетку для побега из страны, но его разоблачили
На границе Украины задержан пытавшийся сбежать мужчина в женском платье и парике
Обложка © Государственная пограничная служба Украины
Мужчина предпринял попытку пересечь границу Одесской области и выехать с Украины на рейсовом автобусе, замаскировавшись под женщину. Для этого он тщательно подготовился: надел парик, платье и очки. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Незалежной.
Кадры задержания беглеца. Видео © Государственная пограничная служба Украины
Однако роль женщины получилась неубедительной, и замысел украинца был раскрыт пограничниками, которые остановили его при пересечении государственной границы.
Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с угрозой потери целого поколения из-за беспрецедентного оттока молодёжи за рубеж. Родители массово переправляют своих 16-17-летних сыновей за границу. Киевские власти уверены, что это явление может обернуться национальной катастрофой, лишив страну будущего потенциала.