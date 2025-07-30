Украинец перевоплотился в роковую брюнетку для побега из страны, но его разоблачили

Мужчина предпринял попытку пересечь границу Одесской области и выехать с Украины на рейсовом автобусе, замаскировавшись под женщину. Для этого он тщательно подготовился: надел парик, платье и очки. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Незалежной.

Кадры задержания беглеца. Видео © Государственная пограничная служба Украины

Однако роль женщины получилась неубедительной, и замысел украинца был раскрыт пограничниками, которые остановили его при пересечении государственной границы.