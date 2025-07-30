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30 июля, 13:47

Украинец перевоплотился в роковую брюнетку для побега из страны, но его разоблачили

На границе Украины задержан пытавшийся сбежать мужчина в женском платье и парике

Обложка © Государственная пограничная служба Украины

Обложка © Государственная пограничная служба Украины

Мужчина предпринял попытку пересечь границу Одесской области и выехать с Украины на рейсовом автобусе, замаскировавшись под женщину. Для этого он тщательно подготовился: надел парик, платье и очки. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Незалежной.

Кадры задержания беглеца. Видео © Государственная пограничная служба Украины

Однако роль женщины получилась неубедительной, и замысел украинца был раскрыт пограничниками, которые остановили его при пересечении государственной границы.

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Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с угрозой потери целого поколения из-за беспрецедентного оттока молодёжи за рубеж. Родители массово переправляют своих 16-17-летних сыновей за границу. Киевские власти уверены, что это явление может обернуться национальной катастрофой, лишив страну будущего потенциала.

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Ольга Сливченко
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