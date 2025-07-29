Самовольно покинул страну: На Украине расследуют побег футболиста за границу

Нападающий харьковского «Металлиста-1925» Алексей Сидоров самовольно уехал за пределы Украины. Об этом сообщили представители футбольного клуба в Telegram-канале. Известно, что в июле футболист перестал посещать тренировки без объяснения причин.

Во второй половине сезона 2024/25 Сидоров играл на правах аренды за «Колос». Его контракт с клубом завершился 30 июня 2025 года.

Харьковская команда отправилась на сборы в Австрию ещё до окончания аренды. Однако Сидоров остался и вёл подготовку с молодёжной командой. А после пропал. Позже представители игрока подтвердили его выезд за границу. Это стало поводом для расследования.

«ФК «Металлист 1925» Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста», — заявили представители клуба.

Сейчас в «Металлисте-1925» не знают, где находится футболист и как ему удалось покинуть Украину.