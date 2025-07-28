Спартак покупает Фернандеша у Бешикташа за рекордную сумму в €25 млн
Жедсон Фернандеш. Обложка © ТАСС / ЕРА
Московский «Спартак» договорился с турецким «Бешикташем» о переходе португальского футболиста Жедсона Фернандеша, общая сумма сделки — 25 миллионов евро. Об этом рассказал в соцсети Х журналист Ягыз Сабунджуоглу.
«Бешикташ» достиг соглашения со «Спартаком» о переходе Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро и бонус в размере 5 миллионов евро», — написал он.
26-летний португалец выступает за «Бешикташ» с июля 2022 года, ранее играл за ФК «Бенфика» и «Тоттенхэм». В завершившемся сезоне он успел провести за турецкий клуб 49 матчей и забить 12 мячей. Если сделка не сорвётся, то для «Спартака» это будет самый дорогой трансфер в истории.
Ранее московский «Спартак» неожиданно потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:3. Матч второго тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл 26 июля на «Лукойл-Арене». Игра стала исторической для красно-белых. Впервые в истории клуба два игрока были удалены с поля до 58-й минуты.