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Регион
28 июля, 15:28

Спартак покупает Фернандеша у Бешикташа за рекордную сумму в €25 млн

Жедсон Фернандеш. Обложка © ТАСС / ЕРА

Жедсон Фернандеш. Обложка © ТАСС / ЕРА

Московский «Спартак» договорился с турецким «Бешикташем» о переходе португальского футболиста Жедсона Фернандеша, общая сумма сделки — 25 миллионов евро. Об этом рассказал в соцсети Х журналист Ягыз Сабунджуоглу.

«Бешикташ» достиг соглашения со «Спартаком» о переходе Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро и бонус в размере 5 миллионов евро», — написал он.

26-летний португалец выступает за «Бешикташ» с июля 2022 года, ранее играл за ФК «Бенфика» и «Тоттенхэм». В завершившемся сезоне он успел провести за турецкий клуб 49 матчей и забить 12 мячей. Если сделка не сорвётся, то для «Спартака» это будет самый дорогой трансфер в истории.

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Ранее московский «Спартак» неожиданно потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:3. Матч второго тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл 26 июля на «Лукойл-Арене». Игра стала исторической для красно-белых. Впервые в истории клуба два игрока были удалены с поля до 58-й минуты.

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Татьяна Миссуми
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