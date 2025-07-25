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25 июля, 10:38

Сербский футболист высмеял украинских фанатов песней «Катюша»

Сербский футболист Костич ответил украинским фанатам и тренеру песней Катюша

Обложка © Getty Images / Harry Murphy - UEFA

Обложка © Getty Images / Harry Murphy - UEFA

В центре скандала после матча Лиги конференций с украинской «Александрией» оказался футболист белградского «Партизана» Андрей Костич. В ответ на провокации полузащитник выложил в соцсети видео под «Катюшу».

«Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну», — подписал публикацию Костич.

Матч Лиги конференций между сербским «Партизаном» и украинской «Александрией» прошёл в Польше и завершился победой белградской команды со счётом 2:0. Игра сопровождалась агрессивной атмосферой: украинские фанаты выкрикивали оскорбления, а игроки вышли на поле с национальной символикой, проигнорировав традиционное приветствие. После матча Костич опубликовал в TikTok видео с фотографией команды и легендарной песней «Катюша» на фоне. Свой пост он адресовал лично главному тренеру украинского клуба Кириллу Нестеренко, ранее критиковавшему участие сербской команды в московских турнирах.

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Милена Скрипальщикова
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