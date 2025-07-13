Русский хит внезапно прогремел на турнире UFC в США

Боец UFC Вальтер Уокер вышел на бой под русский хит «Матушка-земля». Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70 проходил в Соединённых Штатах.

Вальтер Уокер. Видео © VK / UFC

27-летний Уокер одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву, проведя сабмишн (болевой приëм) уже в первом раунде. После боя бразилец на русском языке поблагодарил семью и тренера, а также признался в любви к России.

Вальтер Уокер — бразильский спортсмен, который в 2019 году переехал в РФ. Сейчас он живёт в подмосковном Ромашково и тренируется в столице. Боец состоит в браке с россиянкой и воспитывает дочь. В UFC выступает с апреля 2024 года.