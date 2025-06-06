Смелые украинки станцевали под песню «Матушка-земля» под Киевом

В селе Гореничи под Киевом две подруги устроили импровизированный танцевальный флешмоб прямо на дороге, зажигая под российский хит «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Видео с места распространилось в Сети.

Танцы украинок под русские песни и их последствия. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Инцидент развернулся в 13 километрах от столицы Украины. Девушки, включив трек на полную мощность через колонки автомобиля, кружились в танце посреди проезжей части, привлекая внимание прохожих. Местные жители, не оценившие такой экспрессии, вызвали полицию.

По словам подруг, они просто хотели «немного встряхнуться и повеселиться». Любопытно, что даже с приездом правоохранителей музыка продолжала греметь. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как полицейский просит одну из девушек выключить песню, и это происходит именно на строчке «для меня святая Русь». Стражи порядка провели с танцовщицами разъяснительную беседу и оформили протоколы за мелкое хулиганство.