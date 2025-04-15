Украинку оштрафовали за то, что в её машине слушали русские песни
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В украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российской музыки в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении ведомства говорится, что правоохранители выявили нарушение во время мониторинга соцсетей: на видео компания включала в машине песни российских исполнителей. На владелицу авто составили административный протокол за мелкое хулиганство.
Отметим, что на Украине объявления настоящая война всему русскому, в том числе и песням. С 2022 года в стране введён запрет на публичное воспроизведение музыки российских исполнителей, особенно тех, кто поддержал СВО, составляются списки «нежелательных» артистов — тех, кто якобы угрожает «национальной безопасности» страны. Тем не менее, в обществе такого единодушия не наблюдается. Не так давно в ночном клубе Киева молодёжь зажгла под песни Моргенштерна* и Скриптонита, а ранее Life.ru писал, что на Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.