Украинку оштрафовали за то, что в её машине слушали русские песни

Отметим, что на Украине объявления настоящая война всему русскому, в том числе и песням. С 2022 года в стране введён запрет на публичное воспроизведение музыки российских исполнителей, особенно тех, кто поддержал СВО, составляются списки «нежелательных» артистов — тех, кто якобы угрожает «национальной безопасности» страны. Тем не менее, в обществе такого единодушия не наблюдается. Не так давно в ночном клубе Киева молодёжь зажгла под песни Моргенштерна* и Скриптонита, а ранее Life.ru писал, что на Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке.