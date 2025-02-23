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23 февраля, 12:36

На Украине скандал: В ночном клубе Киева молодёжь зажгла под песни Моргенштерна* и Скриптонита

Украинцы устроили вечеринку под песни русских рэперов в ночном клубе Киева

В Киеве молодёжь устроила тусовку под песни русских рэперов в ночном клубе. Об этом сообщают местные паблики.

На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, как украинцы отжигают под песни уехавшего из России рэпера Моргенштерна* и казахстанского исполнителя Скриптонита (Адиль Оралбекович Жалелов). Патриоты-украинцы в бешенстве, особенно от того факта, что после скандала никто из участников вечеринки даже не стал оправдываться, несмотря на хейт в соцсетях.

Теперь заживут: Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен
Теперь заживут: Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен

А ранее Life.ru писал, что на Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке. По словам водителя, он не включает песни на большую публику, а всего лишь в собственной машине. Пассажир в ответ попытался настоять на выключении треков уехавшего из РФ рэпера, но получил отказ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Дарья Нарыкова
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