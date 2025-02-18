На Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке
В Киеве водитель такси высадил пассажира, требовавшего выключить Моргенштерна*
В Киеве водитель высадил из такси пассажира за ненависть к русской музыке и Моргенштерну*. Об этом рассказывают украинские СМИ.
Пассажир уточнил, намеренно ли шофёр включил музыку на русском языке и пояснил, что доходы с неё якобы пойдут в ВС РФ. Водитель ответил, что он не включает музыку на большую публику, а всего лишь в собственной машине. Парень в ответ попытался настоять на выключении треков рэпера, но получил отказ. Мужчина за рулём подчеркнул, что он будет заказывать композиции в собственном авто. В итоге обиженного фаната мовы высадили прямо на обочине.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился по поводу использования русского языка на заседаниях местных органов власти. Во время обсуждений русский язык использовали как чиновники, так и обычные граждане.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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