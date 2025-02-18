Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 15:44

На Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке

В Киеве водитель такси высадил пассажира, требовавшего выключить Моргенштерна*

В Киеве водитель высадил из такси пассажира за ненависть к русской музыке и Моргенштерну*. Об этом рассказывают украинские СМИ.

Пассажир уточнил, намеренно ли шофёр включил музыку на русском языке и пояснил, что доходы с неё якобы пойдут в ВС РФ. Водитель ответил, что он не включает музыку на большую публику, а всего лишь в собственной машине. Парень в ответ попытался настоять на выключении треков рэпера, но получил отказ. Мужчина за рулём подчеркнул, что он будет заказывать композиции в собственном авто. В итоге обиженного фаната мовы высадили прямо на обочине.

На Украине предложили запретить русскоязычную музыку на Spotify и Apple Music
На Украине предложили запретить русскоязычную музыку на Spotify и Apple Music

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился по поводу использования русского языка на заседаниях местных органов власти. Во время обсуждений русский язык использовали как чиновники, так и обычные граждане.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Моргенштерн
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar