На Украине пассажира выгнали из такси из-за ненависти к русской музыке

Пассажир уточнил, намеренно ли шофёр включил музыку на русском языке и пояснил, что доходы с неё якобы пойдут в ВС РФ. Водитель ответил, что он не включает музыку на большую публику, а всего лишь в собственной машине. Парень в ответ попытался настоять на выключении треков рэпера, но получил отказ. Мужчина за рулём подчеркнул, что он будет заказывать композиции в собственном авто. В итоге обиженного фаната мовы высадили прямо на обочине.