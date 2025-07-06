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6 июля, 07:49

Автор хита «Матушка-земля» рассказал, как трек из новгородской глубинки смог покорить мир

Композитор Андреев заявил, что трек «Матушка-земля» был создан около 8 лет назад

Обложка © VK / Петр Андреев

Обложка © VK / Петр Андреев

Пётр Андреев, автор слов и музыки популярной композиции «Матушка-земля», в интервью «ФедералПресс» поделился историей создания трека и рассказал, почему на Западе он тоже приобрёл некоторую известность. По его словам, певица Татьяна Куртукова исполняла его даже в Сирии — для российских солдат.

Идея песни возникла спонтанно — однажды, лёжа на диване, к Андрееву в голову вдруг пришла мелодия и первые строки. Изначально припев звучал иначе. Впервые трек предложили исполнить Татьяне Куртуковой около восьми лет назад. Текст долго дорабатывали, затем меняли музыкальное оформление. Записей было несколько: первый вариант – семь лет назад, затем новые аранжировки. Только четвёртая версия по-настоящему «выстрелила».

«Да, эту песню Татьяна исполняла в командировке в Сирии. Исполняла во всех наших частях в этой стране. И также первый раз она получила там медаль от военных», — сказал композитор.

В Соединённых Штатах композиция была представлена через платформу ONEprm и быстро завоевала популярность сначала там, а затем в Германии, Италии и союзных республиках. В TikTok видео с песней набрали свыше 710 миллионов просмотров. Интересно, что в России она стала востребованной лишь спустя три года после международного успеха.

Автор отмечает, что объяснить феномен популярности сложно. По его мнению, искренность и любовь к Родине нашли отклик в сердцах слушателей не только в России, но и по всему миру.

«Не мечтала»: Исполнительница хита «Матушка-земля» Куртукова раскрыла секрет успеха
«Не мечтала»: Исполнительница хита «Матушка-земля» Куртукова раскрыла секрет успеха

Разумеется, такая песня не могла не долететь и до Украины. Ранее в Киеве полиция задержала девушек, которые танцевали под трек «Матушка-земля» прямо на дороге. Полицейские провели с украинками разъяснительную беседу и оформили на них протокол за мелкое хулиганство.

Владимир Озеров
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