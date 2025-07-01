«Не мечтала»: Исполнительница хита «Матушка-земля» Куртукова раскрыла секрет успеха

Одна из самых востребованных певиц России Татьяна Куртукова рассказала, как покорила музыкальный олимп. Формулу успеха артистка раскрыла в разговоре с журналистами на Всероссийском балу выпускников в Кремле.

«Когда я училась в школе, я не мечтала, а именно шла к своей цели. Мои педагоги знали, куда я хочу поступать после школы. Я уже примерно с шестого класса определилась», — поделилась она в беседе с URA.ru.

Вечер стал триумфом для певицы — исполнение хита «Матушка-Земля» вызвало бурную реакцию зала. Артистка призналась, что её очень тронул такой тёплый приём молодёжью творчества в народном жанре.

Артистка тепло напутствовала выпускников, пожелав им идти по выбранному пути и ценить близких людей. Концерт подтвердил народную любовь к творчеству Куртуковой — зрители не только стоя аплодировали, но и дружно подпевали каждой песне.