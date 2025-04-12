Исполнительница хита «Матушка-земля» подняла ценник на корпоративы в два раза
Mash: Гонорар исполнительницы хита «Матушка-земля» Куртуковой вырос до 5 млн руб
Татьяна Куртукова. Обложка © Wikipedia
Певица Татьяна Куртукова, ставшая популярной после хита «Матушка-земля» увеличила гонорар за выступления с 2,2 до 5 миллионов рублей. Также исполнительница обзавелась райдером, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, поклонникам певицы придётся заплатить не менее 5 миллионов рублей, чтобы услышать её пение вживую. Кроме того, для организации выступления необходимо выполнить ряд условий. Артистка предпочитает передвигаться только на автомобилях марки Mercedes S-класса. В её гримёрке должны быть стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, а также стаканы, негазированная вода и салфетки. Кроме того, она просит предоставить еду для своего коллектива и микроавтобус для транспортировки.
Ранее стал известен размер заоблачного гонорара Михаила Ефремова после отсидки. Эта сумма больше, чем получают Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.