«Поднял в два раза»: Раскрыт гонорар Сергея Лазарева за частный концерт

«Гонорары Сережи Лазарева сейчас повысились, они достигают 8,5 млн рублей за частное концертное мероприятие. Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 млн рублей. В этом году он его поднял ровно в два раза», — поделился продюсер порталу «Страсти».