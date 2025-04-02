«Поднял в два раза»: Раскрыт гонорар Сергея Лазарева за частный концерт
Продюсер Дворцов: Сергей Лазарев зарабатывает до 8,5 млн рублей за частное шоу
Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Популярный российский певец Сергей Лазарев в 2025 году значительно поднял гонорар за частные выступления. Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что высокий спрос на артиста позволил удвоить расценки.
«Гонорары Сережи Лазарева сейчас повысились, они достигают 8,5 млн рублей за частное концертное мероприятие. Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 млн рублей. В этом году он его поднял ровно в два раза», — поделился продюсер порталу «Страсти».
Ранее стал известен размер заоблачного гонорара Михаила Ефремова после отсидки. Эта сумма больше, чем получают Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.