«Спартак» остался вдевятером почти на весь второй тайм и сенсационно проиграл новичку

Московский «Спартак» неожиданно потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:3. Матч второго тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл 26 июля на «Лукойл-Арене». Игра стала исторической для красно-белых. Впервые в истории клуба два игрока были удалены с поля до 58-й минуты.

На 11-й минуте новичок «Спартака» Антон Заболотный получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу соперника. Это первое удаление для форварда за 200 матчей. В игре предыдущего тура Заболотный не отметился результативными действиями, однако выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

При этом голами в составе «Балтики» отметились Владислав Саусь (49-я минута), вышедший на замену Чинонсо Оффор (79-я минута) и Николай Титков (85-я минута).