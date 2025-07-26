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26 июля, 14:32

«Спартак» остался вдевятером почти на весь второй тайм и сенсационно проиграл новичку

Спартак проиграл Балтике со счётом 0:3, двух игроков удалили до 58-й минуты

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский «Спартак» неожиданно потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:3. Матч второго тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл 26 июля на «Лукойл-Арене». Игра стала исторической для красно-белых. Впервые в истории клуба два игрока были удалены с поля до 58-й минуты.

На 11-й минуте новичок «Спартака» Антон Заболотный получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу соперника. Это первое удаление для форварда за 200 матчей. В игре предыдущего тура Заболотный не отметился результативными действиями, однако выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

При этом голами в составе «Балтики» отметились Владислав Саусь (49-я минута), вышедший на замену Чинонсо Оффор (79-я минута) и Николай Титков (85-я минута).

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Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо». При этом за игру парни смогли забить лишь один мяч в ворота противника. Встреча также состоялась на «Лукойл-Арене». Единственный гол на 37-й минуте забил Маркиньос.

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Наталья Афонина
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