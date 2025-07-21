Российских футболистов требуют лишить баснословных зарплат
Степашин предложил ввести потолок зарплат в российском футболе, как в хоккее
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
В России пора урезать зарплаты футболистам, так как их доходы являются чрезмерно завышенными. Об этом в интервью ТACС сказал член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, призвав установить потолок.
«В своё время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести всё-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее (в Континентальной хоккейной лиге — прим. Life.ru) и в НХЛ», — отметил он.
Степашин напомнил, что идут боевые действия, а расходы бюджета выросли из-за санкций в разы, поэтому на этом фоне выглядят странно огромные зарплаты у футболистов, даже не играющих на международной арене. Кроме того, он предложил договориться с клубами, чтобы «не взвинчивали трансферный рынок». И, наконец, по его мнению, следует разобраться с агентами в футболе, которые получают «в серую» огромные суммы, но фактически их услуги таких денег не стоят.
Ранее Life.ru писал, что в России три футбольных клуба потратили на зарплаты своим игрокам порядка 28 миллиардов рублей за год. Речь идёт о петербургском «Зените», московских «Спартаке» и «Динамо». Третий год подряд спортсмены из этих команд лидируют по уровню доходов.