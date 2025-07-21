Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 12:43

Российских футболистов требуют лишить баснословных зарплат

Степашин предложил ввести потолок зарплат в российском футболе, как в хоккее

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В России пора урезать зарплаты футболистам, так как их доходы являются чрезмерно завышенными. Об этом в интервью ТACС сказал член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, призвав установить потолок.

«В своё время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести всё-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее (в Континентальной хоккейной лиге — прим. Life.ru) и в НХЛ», — отметил он.

Степашин напомнил, что идут боевые действия, а расходы бюджета выросли из-за санкций в разы, поэтому на этом фоне выглядят странно огромные зарплаты у футболистов, даже не играющих на международной арене. Кроме того, он предложил договориться с клубами, чтобы «не взвинчивали трансферный рынок». И, наконец, по его мнению, следует разобраться с агентами в футболе, которые получают «в серую» огромные суммы, но фактически их услуги таких денег не стоят.

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом третий год подряд
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом третий год подряд

Ранее Life.ru писал, что в России три футбольных клуба потратили на зарплаты своим игрокам порядка 28 миллиардов рублей за год. Речь идёт о петербургском «Зените», московских «Спартаке» и «Динамо». Третий год подряд спортсмены из этих команд лидируют по уровню доходов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar