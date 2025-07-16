Три клуба РПЛ потратили на зарплаты игрокам 28 миллиардов рублей

В России три футбольных клуба потратили на зарплаты своим игрокам порядка 28 миллиардов рублей за год. Такие данные приводит SHOT. Речь идёт о петербургском «Зените», московских «Спартаке» и «Динамо». Третий год подряд спортсмены из этих команд лидируют по уровню доходов.

В прошедшем сезоне российской премьер-лиги футболисты «Зенита» получили 14,91 миллиарда рублей, «Спартака» — 7,92 миллиарда, в «Динамо» — 5,64 миллиарда. Однако, судя по всему, зарплата не всегда влияет на результативность игроков. Сезон 2024-2025 выиграл ФК «Краснодар».