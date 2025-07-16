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16 июля, 13:53

Три клуба РПЛ потратили на зарплаты игрокам 28 миллиардов рублей

SHOT: Зенит, Спартак и Динамо потратили за год 28 млрд руб. на зарплаты игрокам

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

В России три футбольных клуба потратили на зарплаты своим игрокам порядка 28 миллиардов рублей за год. Такие данные приводит SHOT. Речь идёт о петербургском «Зените», московских «Спартаке» и «Динамо». Третий год подряд спортсмены из этих команд лидируют по уровню доходов.

В прошедшем сезоне российской премьер-лиги футболисты «Зенита» получили 14,91 миллиарда рублей, «Спартака» — 7,92 миллиарда, в «Динамо» — 5,64 миллиарда. Однако, судя по всему, зарплата не всегда влияет на результативность игроков. Сезон 2024-2025 выиграл ФК «Краснодар».

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Ранее Life.ru писал, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» рассматривает вариант прекращения сотрудничества с бразильским нападающим Малкомом, у которого также есть российский паспорт. Критика в адрес спортсмена со стороны болельщиков последовала вслед за поражением от «Флуминенсе» со счётом 1:2 в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Татьяна Миссуми
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