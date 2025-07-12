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12 июля, 17:07

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

ЦСКА со счётом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В матче за Суперкубок России, прошедшем на казанской «Ак Барс Арене», московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0. Игра собрала 34 677 болельщиков.

На 48-й минуте Игорь Дивеев вывел свою команду вперед, забив гол. Под занавес матча, на 89-й минуте, игрок «Краснодара» Мозес получил удаление.

ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. До этого армейский клуб становился победителем в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

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Наталья Демьянова
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