ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу
ЦСКА со счётом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В матче за Суперкубок России, прошедшем на казанской «Ак Барс Арене», московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0. Игра собрала 34 677 болельщиков.
На 48-й минуте Игорь Дивеев вывел свою команду вперед, забив гол. Под занавес матча, на 89-й минуте, игрок «Краснодара» Мозес получил удаление.
ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. До этого армейский клуб становился победителем в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.
Ранее ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера. Контракт со швейцарским специалистом подписан до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.