ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

В матче за Суперкубок России, прошедшем на казанской «Ак Барс Арене», московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0. Игра собрала 34 677 болельщиков.

На 48-й минуте Игорь Дивеев вывел свою команду вперед, забив гол. Под занавес матча, на 89-й минуте, игрок «Краснодара» Мозес получил удаление.

ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. До этого армейский клуб становился победителем в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.