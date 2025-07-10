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10 июля, 20:23

ЦСКА объявил о переходе бразильца Алвеса роликом в стиле рекламы Nike

Матеус Алвес перешёл в ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Матеус Алвес перешёл в ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о трансфере бразильского полузащитника Матеуса Алвеса. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Армейцы анонсировали переход игрока в стиле легендарной рекламы Joga Bonito от Nike, которая была снята в 2006 году перед чемпионатом мира по футболу.

ЦСКА представил переход Матеуса Алвеса в стиле легендарной рекламы Nike. Видео © Telegram / ПФК ЦСКА

Алвес является воспитанником бразильского «Сан-Паулу», за основной состав которого он выступал с января 2025 года. Он принял участие в 15 играх, в которых отдал две голевые передачи. По данным СМИ, переход игрока обошёлся армейцам в шесть миллионов евро.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в «Зенит» перешёл капитан бразильского «Фламенго» Жерсон. За 28-летнего игрока петербургский клуб заплатил 25 млн евро.

Артур Лапсаков
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