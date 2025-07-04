Бразильский полузащитник Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго»
Бразильский полузащитник Жерсон. Обложка © Х / Flamengo
Бразильский полузащитник Жерсон официально стал игроком петербургского «Зенита». Как сообщила пресс-служба «Фламенго», переход состоялся после расторжения контракта с футболистом в пятницу. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
28-летний футболист, выступавший за «Фламенго» с 2019 по 2021 год и вернувшийся в клуб зимой 2023-го, покинул бразильскую команду в статусе капитана. За время выступлений за «Фламенго» Жерсон добился значительных успехов, включая два титула чемпиона Бразилии (2019, 2020), три Суперкубка страны (2020, 2021, 2025), Кубок Либертадорес (2019) и Кубок Бразилии (2024).
Этот трансфер происходит на фоне осложнений с другим потенциальным приобретением «Зенита» — нападающим «Рубина» Даку. По информации Life.ru, переговоры зашли в тупик из-за разногласий по зарплате: клуб предлагал 2,2 миллиона евро в год, тогда как представители игрока настаивали на трёх миллионах.