Бразильский полузащитник Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго»

Бразильский полузащитник Жерсон официально стал игроком петербургского «Зенита». Как сообщила пресс-служба «Фламенго», переход состоялся после расторжения контракта с футболистом в пятницу. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

28-летний футболист, выступавший за «Фламенго» с 2019 по 2021 год и вернувшийся в клуб зимой 2023-го, покинул бразильскую команду в статусе капитана. За время выступлений за «Фламенго» Жерсон добился значительных успехов, включая два титула чемпиона Бразилии (2019, 2020), три Суперкубка страны (2020, 2021, 2025), Кубок Либертадорес (2019) и Кубок Бразилии (2024).