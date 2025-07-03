«Завышены на 50%»: Карпин недоволен колоссальными зарплатами футболистов

Футболисты в России получают неприлично большие зарплаты. Суммы в их контрактах завышены минимум на 50%. Об этом заявил главный тренер московского «Динамо» и национальной сборной России Валерий Карпин, слова которого приводит РБК.

По мнению тренера, зарплаты игроков завышены по меньшей мере на 50 процентов. Он связывает эту ситуацию с тем, что большинство российских футбольных клубов получают финансирование из государственных компаний или напрямую из бюджета.

Карпин подчеркнул, что при отсутствии государственной поддержки клубы не исчезнут, однако их финансовые возможности сократятся. По его словам, это приведёт к формированию более честного и сбалансированного рынка труда в футболе.

«Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и всё. Ни у кого не будет завышенных зарплат», — уверен футбольный наставник.