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Регион
19 июня, 15:49

«Всякую хрень несут»: Карпин разнёс «Матч ТВ» и предложил сборной уйти на другой канал

Карпин призвал показывать матчи сборной РФ на Первом канале, а не на «Матч ТВ»

Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал транслировать встречи национальной команды на Первом канале. На полях ПМЭФ-2025 он раскритиковал формат предматчевых эфиров на «Матч ТВ» и вступил в дискуссию на тему популяризации российского футбола с генеральным продюсером телеканала Александром Тащиным.

«Надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». За час до матча всякую хрень сидят эксперты и несут», — высказался Карпин.

Тащин не согласился с критикой, заявив, что канал предоставляет зрителям комплексный контент, включающий в себя не только саму игру, но и сопутствующие обсуждения и развлекательные передачи. Соответственно, добавил он, совокупная аудитория матчей российской сборной на «Матч ТВ» будет выше.

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Напомним, что Валерий Карпин с 2021 года является главой тренерского штаба сборной России. А 12 июня он стал и главным тренером столичного ФК «Динамо». Экс-защитник ЦСКА и сборной России Валерий Пономарёв считает, что прошлое в «Спартаке» может сослужить Карпину плохую службу на новом месте.

Юрий Лысенко
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