«Всякую хрень несут»: Карпин разнёс «Матч ТВ» и предложил сборной уйти на другой канал
Карпин призвал показывать матчи сборной РФ на Первом канале, а не на «Матч ТВ»
Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал транслировать встречи национальной команды на Первом канале. На полях ПМЭФ-2025 он раскритиковал формат предматчевых эфиров на «Матч ТВ» и вступил в дискуссию на тему популяризации российского футбола с генеральным продюсером телеканала Александром Тащиным.
«Надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». За час до матча всякую хрень сидят эксперты и несут», — высказался Карпин.
Тащин не согласился с критикой, заявив, что канал предоставляет зрителям комплексный контент, включающий в себя не только саму игру, но и сопутствующие обсуждения и развлекательные передачи. Соответственно, добавил он, совокупная аудитория матчей российской сборной на «Матч ТВ» будет выше.
Напомним, что Валерий Карпин с 2021 года является главой тренерского штаба сборной России. А 12 июня он стал и главным тренером столичного ФК «Динамо». Экс-защитник ЦСКА и сборной России Валерий Пономарёв считает, что прошлое в «Спартаке» может сослужить Карпину плохую службу на новом месте.