«Всякую хрень несут»: Карпин разнёс «Матч ТВ» и предложил сборной уйти на другой канал

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал транслировать встречи национальной команды на Первом канале. На полях ПМЭФ-2025 он раскритиковал формат предматчевых эфиров на «Матч ТВ» и вступил в дискуссию на тему популяризации российского футбола с генеральным продюсером телеканала Александром Тащиным.

«Надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». За час до матча всякую хрень сидят эксперты и несут», — высказался Карпин.