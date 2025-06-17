Переговоры зашли в тупик: «Зенит» может отказаться от трансфера Даку

Трансфер албанского нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает «Спорт-Эскспресс».

Ранее российский вратарь Матвей Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из ПСЖ. Это заявление прозвучало на фоне сообщений французской L'Equipe о заинтересованности парижан в украинском защитнике «Борнмута» Илье Забарном.