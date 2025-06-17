ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:04

Переговоры зашли в тупик: «Зенит» может отказаться от трансфера Даку

«СЭ»: Трансфер нападающего «Рубина» Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва

Мирлинда Даку. Обложка © VK / ФК «Рубин» Казань

Мирлинда Даку. Обложка © VK / ФК «Рубин» Казань

Трансфер албанского нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает «Спорт-Эскспресс».

Переговоры между «Зенитом» и представителями футболиста по поводу контракта зашли в тупик. По данным источника издания, камнем преткновения стала зарплата: клуб предлагал 2,2 миллиона евро в год, в то время как сторона игрока запросила около 3 миллионов, что привело к прекращению обсуждений.
В прошлом сезоне албанский нападающий принял участие в 29 играх за казанскую команду во всех соревнованиях, отметившись 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Экс-наставник «Зенита» покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу
Экс-наставник «Зенита» покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Ранее российский вратарь Матвей Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из ПСЖ. Это заявление прозвучало на фоне сообщений французской L'Equipe о заинтересованности парижан в украинском защитнике «Борнмута» Илье Забарном.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar