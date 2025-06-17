Переговоры зашли в тупик: «Зенит» может отказаться от трансфера Даку
«СЭ»: Трансфер нападающего «Рубина» Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва
Мирлинда Даку. Обложка © VK / ФК «Рубин» Казань
Трансфер албанского нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает «Спорт-Эскспресс».
Переговоры между «Зенитом» и представителями футболиста по поводу контракта зашли в тупик. По данным источника издания, камнем преткновения стала зарплата: клуб предлагал 2,2 миллиона евро в год, в то время как сторона игрока запросила около 3 миллионов, что привело к прекращению обсуждений.
В прошлом сезоне албанский нападающий принял участие в 29 играх за казанскую команду во всех соревнованиях, отметившись 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее российский вратарь Матвей Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из ПСЖ. Это заявление прозвучало на фоне сообщений французской L'Equipe о заинтересованности парижан в украинском защитнике «Борнмута» Илье Забарном.