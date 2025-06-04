Матвей Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из ПСЖ из-за перехода украинца

Российский вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов призвал не доверять информации СМИ о его возможном расставании с ПСЖ. Это заявление прозвучало на фоне сообщений французской L'Equipe о заинтересованности парижан в украинском защитнике «Борнмута» Илье Забарном. По данным издания, клуб якобы использует в переговорах с футболистом аргумент о возможном уходе Сафонова, который, как утверждается, недоволен своим положением в команде.

«Когда эти новости были? Ночью? Я спал. Думаю, нужно верить только той информации, которая будет от официальных представителей. Остальному верить не стоит», — сказал Сафонов журналистам.