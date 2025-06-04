Матвей Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из ПСЖ из-за перехода украинца
Сафонов призвал не верить слухам об уходе из ПСЖ из-за трансфера Забарного
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российский вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов призвал не доверять информации СМИ о его возможном расставании с ПСЖ. Это заявление прозвучало на фоне сообщений французской L'Equipe о заинтересованности парижан в украинском защитнике «Борнмута» Илье Забарном. По данным издания, клуб якобы использует в переговорах с футболистом аргумент о возможном уходе Сафонова, который, как утверждается, недоволен своим положением в команде.
«Когда эти новости были? Ночью? Я спал. Думаю, нужно верить только той информации, которая будет от официальных представителей. Остальному верить не стоит», — сказал Сафонов журналистам.
Ранее Life.ru сообщал, что французский клуб ПСЖ одержал убедительную победу над итальянским «Интером» в решающем матче Лиги чемпионов, завоевав свой первый титул в этом турнире. Матч закончился со счётом 5:0. Сафонов уже приехал в Москву с кубком. Он прилетел в расположение сборной России, которая готовится к товарищеским матчам.