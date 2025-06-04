Российский вратарь Матвей Сафонов привёз в Москву кубок Лиги чемпионов

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов прибыл в Москву с кубком Лиги чемпионов. Видео с трофеем 25-летнего вратаря опубликовала в соцсетях пресс-служба национальной команды.

«На часах 5 утра, я добрался до Москвы», — сказал Сафонов, показав в видеоролике заветный кубок Лиги чемпионов.

Сафонов привёз в Москву кубок Лиги чемпионов. Видео © Telegram / Сборная России по футболу