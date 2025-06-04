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Регион
4 июня, 04:10
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Российский вратарь Матвей Сафонов привёз в Москву кубок Лиги чемпионов

Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов прибыл в Москву с кубком Лиги чемпионов. Видео с трофеем 25-летнего вратаря опубликовала в соцсетях пресс-служба национальной команды.

«На часах 5 утра, я добрался до Москвы», — сказал Сафонов, показав в видеоролике заветный кубок Лиги чемпионов.

Сафонов привёз в Москву кубок Лиги чемпионов. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

Матвей прилетел в расположение сборной России, которая готовится к товарищеским матчам. 6 июня состоится игра против Нигерии в Москве, а 10 июня наша сборная сразится с командой Белоруссии в Минске.

«Меня избили»: Сафонов после победы ПСЖ в Лиге чемпионов ушёл домой с фингалом
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Напомним, 31 мая французский клуб ПСЖ одержал убедительную победу над итальянским «Интером» в решающем матче Лиги чемпионов, завоевав свой первый титул в этом турнире. Матч закончился со счётом 5:0. После этого главный тренер миланцев Симоне Индзаги покинул клуб.

Артём Гапоненко
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