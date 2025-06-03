Симоне Индзаги покинул «Интер» после провала в финале Лиги чемпионов

Симоне Индзаги покинул «Интер» после трёх лет работы. Клуб официально объявил о расставании с главным тренером по взаимному согласию. За время работы специалиста (с 2021 года) «нерадзурри» завоевали шесть трофеев, включая скудетто и три Суперкубка Италии.

«От имени всего клуба я хотел бы поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть, а также за искренность во время сегодняшней встречи, которая привела к общему решению разойтись», — сказал президент «Интера» Джузеппе Маротта.

В минувшем сезоне команда заняла второе место в Серии А и уступила в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:5). По данным инсайдера Фабрицио Романо, следующим местом работы 49-летнего специалиста станет саудовский «Аль-Хиляль», который недавно расстался с португальцем Жоржи Жезушем. Ранее Индзаги также был главным тренером «Лацио».