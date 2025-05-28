Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» после поражения от «Урала»
Сергей Ташуев. Обложка © ТАСС / Евдокимов Вячеслав
Сергей Ташуев объявил об уходе с должности тренера «Ахмата» по окончании первого стыкового матча с «Уралом» за сохранение прописки в РПЛ. Решение было озвучено на пресс-конференции по итогам игры.
«Я сегодня улечу домой, на следующий матч без меня команда будет готовиться. Надеюсь, что мой уход поможет. Принял решение сейчас в раздевалке, посмотрел ребятам в глаза и понял», — сказал Ташуев.
Первый стыковой матч, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 31 мая в Грозном. Готовить «Ахмат» к ней будет тренерский штаб во главе с Фёдором Щербаченко.
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