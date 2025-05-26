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Регион
26 мая, 10:52

Митрюшкин заменит Латышонка в составе сборной России по футболу

Антон Митрюшкин. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Антон Митрюшкин. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин заменит Евгения Латышонка в составе сборной России по футболу на матчах с Нигерией и Белоруссией. Как сообщает пресс-служба сборной, вратарь «Зенита» пропустит сборы из-за травмы.

Митрюшкин в 2013 году в составе выиграл Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. Также в 2015 году он вместе с российской командой завоевал серебро на Чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

Сафонов, братья Миранчуки и ещё 38 футболистов вызваны в сборную России перед матчем с Нигерией
Сафонов, братья Миранчуки и ещё 38 футболистов вызваны в сборную России перед матчем с Нигерией

Напомним, что 6 июля сборная России встретится с командой Нигерии, а 10 июля — сборной Белоруссии. В состав сборной России на предстоящие июньские сборы вошли 31 футболист, в том числе вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.

Полина Никифорова
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