Митрюшкин заменит Латышонка в составе сборной России по футболу
Антон Митрюшкин. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин заменит Евгения Латышонка в составе сборной России по футболу на матчах с Нигерией и Белоруссией. Как сообщает пресс-служба сборной, вратарь «Зенита» пропустит сборы из-за травмы.
Митрюшкин в 2013 году в составе выиграл Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. Также в 2015 году он вместе с российской командой завоевал серебро на Чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.
Напомним, что 6 июля сборная России встретится с командой Нигерии, а 10 июля — сборной Белоруссии. В состав сборной России на предстоящие июньские сборы вошли 31 футболист, в том числе вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.