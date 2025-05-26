Митрюшкин заменит Латышонка в составе сборной России по футболу

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин заменит Евгения Латышонка в составе сборной России по футболу на матчах с Нигерией и Белоруссией. Как сообщает пресс-служба сборной, вратарь «Зенита» пропустит сборы из-за травмы.

Митрюшкин в 2013 году в составе выиграл Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. Также в 2015 году он вместе с российской командой завоевал серебро на Чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.