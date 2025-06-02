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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 12:35

Макрон пожал руку российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову после победы в ЛЧ

Эмманюэль Макрон, Матвей Сафонов. Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев, Александр Вильф

Эмманюэль Макрон, Матвей Сафонов. Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев, Александр Вильф

Во время торжественного приёма в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон лично поздравил футболистов «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В числе игроков, которым французский лидер пожал руку, оказался и российский вратарь Матвей Сафонов. Кадры этого момента были опубликованы в официальных соцсетях Макрона.

Макрон пожал руку Сафонову после победы «ПСЖ». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacro

Решающий матч против миланского «Интера» завершился разгромной победой парижан со счётом 5:0. Голы забили Хакими (12-я минута), Дуэ (20-я и 62-я), Кварацхелия (73-я) и Маюла (87-я). Сафонов, перешедший в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году, провёл матч на скамейке запасных.

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Ранее Life.ru сообщал, что Сафонов заработал синяк под глазом в ходе праздничных мероприятий после победы в Лиге чемпионов 2024/2025. Несмотря на травму, спортсмен не придал этому значения и не стал выяснять обстоятельства происшествия.

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Александра Мышляева
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