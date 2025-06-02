Макрон пожал руку российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову после победы в ЛЧ

Во время торжественного приёма в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон лично поздравил футболистов «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В числе игроков, которым французский лидер пожал руку, оказался и российский вратарь Матвей Сафонов. Кадры этого момента были опубликованы в официальных соцсетях Макрона.

Макрон пожал руку Сафонову после победы «ПСЖ». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacro

Решающий матч против миланского «Интера» завершился разгромной победой парижан со счётом 5:0. Голы забили Хакими (12-я минута), Дуэ (20-я и 62-я), Кварацхелия (73-я) и Маюла (87-я). Сафонов, перешедший в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году, провёл матч на скамейке запасных.