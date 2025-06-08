Экс-наставник «Зенита» покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Экс-наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Во вторник я подпишу соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии», — приводит журналист слова тренера.

Итальянская сборная потерпела неудачу в стартовом матче отбора на ЧМ-2026, уступив Норвегии 0:3. Это поражение стало продолжением неутешительной серии — на Евро-2024 команда завершила выступление уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии.

66-летний Лучано Спаллетти, возглавлявший национальную команду с 2023 года, имеет богатый тренерский послужной список. Перед работой в сборной он привёл «Наполи» к долгожданному чемпионскому титулу в сезоне-2022/23, прервав 33-летнюю засуху клуба в Серии А. В его карьере также были успешные периоды с «Ромой» (два Кубка Италии и Суперкубок), а с 2009 по 2014 год он работал в России, где дважды приводил «Зенит» к чемпионству в РПЛ.

Среди других итальянских клубов в послужном списке Спаллетти значатся «Эмполи», «Сампдория», «Венеция», «Удинезе», «Анкона» и «Интер».