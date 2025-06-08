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8 июня, 17:47

Экс-наставник «Зенита» покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Лучано Спаллетти уйдёт с поста главного тренера сборной Италии по футболу

Лучано Спаллетти. Обложка © ТАСС / Ariel Schalit

Лучано Спаллетти. Обложка © ТАСС / Ariel Schalit

Экс-наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Во вторник я подпишу соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии», — приводит журналист слова тренера.

Итальянская сборная потерпела неудачу в стартовом матче отбора на ЧМ-2026, уступив Норвегии 0:3. Это поражение стало продолжением неутешительной серии — на Евро-2024 команда завершила выступление уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии.

66-летний Лучано Спаллетти, возглавлявший национальную команду с 2023 года, имеет богатый тренерский послужной список. Перед работой в сборной он привёл «Наполи» к долгожданному чемпионскому титулу в сезоне-2022/23, прервав 33-летнюю засуху клуба в Серии А. В его карьере также были успешные периоды с «Ромой» (два Кубка Италии и Суперкубок), а с 2009 по 2014 год он работал в России, где дважды приводил «Зенит» к чемпионству в РПЛ.

Среди других итальянских клубов в послужном списке Спаллетти значатся «Эмполи», «Сампдория», «Венеция», «Удинезе», «Анкона» и «Интер».

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Ранее стало известно об уходе Романа Ротенберга с поста главного тренера хоккейного СКА. По данным прессы, причиной отставки стало неудовлетворительное выступление петербуржцев в прошлом сезоне КХЛ, в частности, вылет в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от московского «Динамо». Новым наставником армейцев с берегов Невы стал Игорь Ларионов.

Александра Мышляева
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