Игорь Ларионов назначен главным тренером СКА вместо Романа Ротенберга

Роман Ротенберг покинул пост главной тренера хоккейной команды СКА. Его место займёт знаменитый советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, сообщила пресс-служба клуба.

«Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов. <...> Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов», — сказано в публикации.

Специалист приступит к работе в ближайшее время, добавили в пресс-службе. Ранее 64-летний Ларионов работал в нижегородском «Торпедо», молодёжной и олимпийской сборной России.