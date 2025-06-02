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Регион
2 июня, 16:12

Игорь Ларионов назначен главным тренером СКА вместо Романа Ротенберга

Игорь Ларионов, Роман Ротенберг. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Максим Константинов

Игорь Ларионов, Роман Ротенберг. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Максим Константинов

Роман Ротенберг покинул пост главной тренера хоккейной команды СКА. Его место займёт знаменитый советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, сообщила пресс-служба клуба.

«Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов. <...> Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов», — сказано в публикации.

Специалист приступит к работе в ближайшее время, добавили в пресс-службе. Ранее 64-летний Ларионов работал в нижегородском «Торпедо», молодёжной и олимпийской сборной России.

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Напомним, об увольнении Романа Ротенберга ещё до официального заявления сообщили российские СМИ. Согласно информации журналистов, причиной такого решения стали печальные результаты команды в минувшем сезоне КХЛ. Петербургский клуб в розыгрыше Кубка Гагарина вылетел в первом раунде, проиграв московскому «Динамо». 44-летний Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Также он тренировал «Россию 25».

Юрий Лысенко
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