Игорь Ларионов назначен главным тренером СКА вместо Романа Ротенберга
Игорь Ларионов, Роман Ротенберг. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Максим Константинов
Роман Ротенберг покинул пост главной тренера хоккейной команды СКА. Его место займёт знаменитый советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, сообщила пресс-служба клуба.
«Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов. <...> Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов», — сказано в публикации.
Специалист приступит к работе в ближайшее время, добавили в пресс-службе. Ранее 64-летний Ларионов работал в нижегородском «Торпедо», молодёжной и олимпийской сборной России.
Напомним, об увольнении Романа Ротенберга ещё до официального заявления сообщили российские СМИ. Согласно информации журналистов, причиной такого решения стали печальные результаты команды в минувшем сезоне КХЛ. Петербургский клуб в розыгрыше Кубка Гагарина вылетел в первом раунде, проиграв московскому «Динамо». 44-летний Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Также он тренировал «Россию 25».