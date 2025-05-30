Стало известно, кто возглавил нижегородское «Торпедо» вместо Игоря Ларионова

В нижегородском хоккейном клубе «Торпедо» объявили имя нового главного тренера. Им стал 49-летний Алексей Исаков, ранее занимавший такую же должность в ХК «Торпедо-Горький», который играет в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Геннадьевич Исаков — наставник, с чьим именем связаны недавние громкие успехи нижегородского хоккея, и чья профессиональная биография — яркое подтверждение философии нашего клуба, в котором растут не только игроки, но и тренеры», — говорится в заявлении клуба.

Также в ближайшее время станет известно, кто войдёт в тренерский штаб Исакова.

«Назначение Алексея Геннадьевича — это закономерный шаг и сильный сигнал: в нашей системе тренеры, как и игроки, получают шанс расти, развиваться и реализовывать себя на самом высоком уровне. Исаков доказал, что способен строить результативный, атакующий и умный хоккей, объединяя молодых и опытных игроков в единый боевой коллектив. Уверен, что с ним команда сделает шаг вперёд и порадует болельщиков красивой игрой и победами», — прокомментировал назначение нового главного тренера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Алексею Исакову 49 лет. Ранее он работал главным тренером нижегородской «Чайки», завоевав с ней бронзовые медали Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), а с лета 2024 года руководил «Торпедо-Горький». Под его руководством команда одержала победу в плей-офф ВХЛ и стала чемпионом России.