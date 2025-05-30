Игоря Никитина признали лучшим тренером по итогам сезона КХЛ
Игорь Никитин. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин удостоен звания лучшего тренера сезона в Континентальной хоккейной лиге. Это уже вторая подобная награда в карьере специалиста — первую он получил в 2019 году.
В своей торжественной речи он искренне поблагодарил родителей, жену Аллу и детей за их поддержку, а также выразил глубокую признательность всему тренерскому штабу за их выдающуюся работу.
Торжественная речь Игоря Никитина. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, кто здесь сегодня со мной, кого сегодня тоже со мной нет. И конечно хочу поблагодарить мой тренерский штаб, настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно от всего сердца», — сказал Никитин.
В число лучших тренеров сезона также вошли Бенуа Гру, занявший второе место, и Виктор Козлов, замкнувший призовую тройку. В десятку попали Алексей Кудашов, Ги Буше, Дмитрий Квартальнов, Алексей Жамнов, Андрей Разин, Андрей Козырев, Леонид Тамбиев и Игорь Ларионов.
Напомним, хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над челябинским «Трактором» в решающем пятом матче финальной серии, завершив встречу со счётом 2:1 и завоевав главный приз Континентальной хоккейной лиги. Александра Радулова отметили как лучшего игрока этого поединка. Президент Российской Федерации Владимир Путин лично связался с тренером команды Игорем Никитиным, чтобы выразить свои поздравления.