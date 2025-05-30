Игоря Никитина признали лучшим тренером по итогам сезона КХЛ

В своей торжественной речи он искренне поблагодарил родителей, жену Аллу и детей за их поддержку, а также выразил глубокую признательность всему тренерскому штабу за их выдающуюся работу.

«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, кто здесь сегодня со мной, кого сегодня тоже со мной нет. И конечно хочу поблагодарить мой тренерский штаб, настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно от всего сердца», — сказал Никитин.