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Регион
29 мая, 21:06

Игоря Никитина признали лучшим тренером по итогам сезона КХЛ

Игорь Никитин. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Игорь Никитин. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин удостоен звания лучшего тренера сезона в Континентальной хоккейной лиге. Это уже вторая подобная награда в карьере специалиста — первую он получил в 2019 году.

В своей торжественной речи он искренне поблагодарил родителей, жену Аллу и детей за их поддержку, а также выразил глубокую признательность всему тренерскому штабу за их выдающуюся работу.

Торжественная речь Игоря Никитина. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, кто здесь сегодня со мной, кого сегодня тоже со мной нет. И конечно хочу поблагодарить мой тренерский штаб, настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно от всего сердца», — сказал Никитин.

В число лучших тренеров сезона также вошли Бенуа Гру, занявший второе место, и Виктор Козлов, замкнувший призовую тройку. В десятку попали Алексей Кудашов, Ги Буше, Дмитрий Квартальнов, Алексей Жамнов, Андрей Разин, Андрей Козырев, Леонид Тамбиев и Игорь Ларионов.

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Напомним, хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над челябинским «Трактором» в решающем пятом матче финальной серии, завершив встречу со счётом 2:1 и завоевав главный приз Континентальной хоккейной лиги. Александра Радулова отметили как лучшего игрока этого поединка. Президент Российской Федерации Владимир Путин лично связался с тренером команды Игорем Никитиным, чтобы выразить свои поздравления.

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Артём Гапоненко
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