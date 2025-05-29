Побивший рекорд Мозякина канадец Ливо признан самым ценным игроком регулярки КХЛ

Ливо провёл 62 матча в регулярном чемпионате, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист). Он установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный сезон КХЛ, превысив достижение Сергея Мозякина, который забросил 48 шайб в сезоне 2016/17, играя за магнитогорский «Металлург».