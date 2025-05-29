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Регион
29 мая, 19:25

Побивший рекорд Мозякина канадец Ливо признан самым ценным игроком регулярки КХЛ

Ливо из «Салавата Юлаева» признан самым ценным игроком КХЛ сезона 2024/25

Джошуа Ливо признан самым ценным игроком завершившегося сезона КХЛ. Обложка © VK / ХК Салават Юлаев

Джошуа Ливо признан самым ценным игроком завершившегося сезона КХЛ. Обложка © VK / ХК Салават Юлаев

Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо был удостоен титула самого ценного игрока регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25.

Ливо провёл 62 матча в регулярном чемпионате, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист). Он установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный сезон КХЛ, превысив достижение Сергея Мозякина, который забросил 48 шайб в сезоне 2016/17, играя за магнитогорский «Металлург».

В тройку лучших игроков также вошли форвард челябинского «Трактора» Максим Шабанов и нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов.

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Напомним, «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти играх уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву». В финале ярославцы переиграли челябинский «Трактор».

Анастасия Никонорова
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