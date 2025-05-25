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Регион
25 мая, 14:08

Глава IIHF заявил о недопуске сборной РФ к Олимпиаде-2026

Глава IIHF Тардиф: Сборная России по хоккею не допущена до участия в ОИ-2026

Обложка © ТАСС/Петр Ковалев

Обложка © ТАСС/Петр Ковалев

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал Олимпийский комитет России (ОКР) о том, что российская хоккейная сборная не допущена до участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Его слова передаёт SVT Sport.

«Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить Олимпийский комитет России о недопуске, и они это сделали», — заявил Тардиф.

В конце февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных хоккейных турниров на неопределённый срок. В феврале 2025 года отстранение продлили до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Участие российской сборной на Олимпийских играх 2026 года рассмотрят после рекомендаций МОК.

ФХР сделала заявление после сообщений о недопуске российской сборной на ОИ-2026
ФХР сделала заявление после сообщений о недопуске российской сборной на ОИ-2026

Ранее на конгрессе IIHF в Стокгольме российская сборная не получила разрешение участвовать в Олимпиаде-2026 в Милане. Латвийский портал Sportacentrs сообщил об этом решении. До заседания журналисты портала ожидали другого исхода. Однако позже IIHF официально опровергла эти данные.

Алиса Хуссаин
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